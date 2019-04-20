مبادئ الأهلي تنتصر.. تعرف على تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاسارتي

انتهى منذ قليل، اليوم السبت، الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع المدير الفني للفريق الأول مارتن لاسارتي ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، ذلك الاجتماع الذي دعا إليه رئيس النادي بعد الخسارة الأخيرة للأهلي أمام بيراميدز 0-1 في الدوري، ومن نتائج هذا الاجتماع انتصار “مبادئ الأهلي”، والتي تقضي بعدم تغيير مدربين في منتصف الموسم، حيث جدد محمود الخطيب الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي لاستكمال الموسم وللفوز ببطولة الدوري.

تفاصيل اجتماع الخطيب ولاسارتي

بدأ الاجتماع، باستفسار الخطيب عن أسباب الخسارة من نادي بيراميدز، وقدم لاسارتي تقريره لتلك المباراة والتي خسر فيها الأهلي صدارة الدوري وتراجع للمركز الثالث، وقال الخطيب موجها حديثه للمدرب لاسارتي ولسيد عبد الحفيظ، أن مجموعة اللاعبين الحالية بالنادي قادرة على الفوز على أي فريق بالدوري، مشددا بأن المباريات القادمة ستكون حاسمة، وأنه لن يقبل أي نتيجة بعد ذلك غير الفوز في كل المباريات، والمنافسة لا تتحمل خسارة أي نقطة.

وطلب الخطيب من لاسارتي وعبد الحفيظ “استعادة روح الفانلة الحمراء”، كما طالبهم باستعادة التركيز، وتجهيز الفريق نفسيا وذهنيا للمباريات المقبلة المصيرية.

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