مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال والقنوات الناقلة.. ديربي العاصمة يشتعل بهدف روبين ورد مبابي

يشهد ملعب طيران الرياض مساء السبت 27 سبتمبر 2025 قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني، حيث يلتقي أتلتيكو مدريد بريال مدريد في ديربي العاصمة المنتظر. اللقاء يحمل طابعًا خاصًا نظرًا لتاريخ الفريقين وحساسية المنافسة بينهما على الصعيد المحلي.

تفاصيل اللقاء وأحداثه بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بقوة، وتمكن مدافعه روبين لو نورماند من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14، ليشعل المدرجات ويمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة. غير أن ريال مدريد لم يتأخر كثيرًا في الرد، إذ أدرك النجم الفرنسي كيليان مبابي التعادل في الدقيقة 25، ليعيد فريقه سريعًا إلى أجواء اللقاء ويؤكد قدرته على الحسم في اللحظات المهمة.

القنوات الناقلة والمعلق تنقل مباراة الديربي عبر قناة beIN Sports HD1 التابعة لشبكة بي إن سبورتس، فيما يتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة الوصف الصوتي للمواجهة، ليضفي بحماسه المعتاد أجواء إضافية على واحدة من أقوى قمم الليجا هذا الموسم.