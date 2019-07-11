مباراة إنجلترا وأستراليا في قبل نهائي كأس العالم للكريكت 2019

نتابع معكم نتيجة مباراة إنجلترا وأستراليا اليوم الخميس 11 يوليو 2019 ومباراة قبل نهائي كأس العالم للكريكت 2019 المقامة بإنجلترا وويلز، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة لنهائي البطولة ليقابل منتخب نيوزيلندا، ومنتخب أستراليا هو حامل لقب البطولة، ويدافع عن لقبه بكل قوة هذا الموسم، يواجه طموح المنتخب الإنجليزي المدعوم بجماهيره في تلك المنافسة القوية، بدأت المباراة عند الساعة 9.30 مساء بتوقيت جرينتش، وتقام المباراة على ملعب مدينة برمنجهام الإنجليزية.

يذكر أن منتخب أستراليا قد تأهل لقبل نهائي كأس العالم للكريكت بعد أن أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، وتأهلت إنجلترا لنصف النهائي بعد ان حلت ثالثة في دور المجموعات برصيد 12 نقطة من 9 مباريات، منتخب نيوزيلندا تأهل لنهائي كأس العالم للكريكت بعد الفوز على منتخب الهند بنتيجة 18 runs.

نتيجة مباراة إنجلترا وأستراليا اليوم في قبل نهائي كأس العالم للكريكت

نجح منتخب إنجلترا في التأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة 8 wickets، في مباراة قوية.

موعد نهائي كأس العالم للكريكت 2019

تقام المباراة النهائية، مباراة إنجلترا ونيوزيلندا الأحد 4 يوليو 2019 على ملعب لوردز جروند للكريكت في العاصمة الإنجليزية لندن، موعد بداية المباراة النهائية سيكون عند الساعة 10.30 صباحا بتوقيت لندن.