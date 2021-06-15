مباراة إيطاليا وسويسرا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لليورو

يبدو أن منتخب إيطاليا سيعود لأمجاده من جديد في لعبة كرة القدم، وذلك بعدما قدم كرة قدم جميلة أمام تركيا في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020-2021، وتعتبر الكرة الإيطالية من أجمل وأقوى مدارس كرة القدم في العالم، وشاهدنا كرة قدم حقيقية في لعبة الأزرق الماضية أمام تركيا، لكن منتخب إيطاليا سوف يلاقي خصم قوي وعنيد ومتطور وهو منتخب سويسرا اليوم الأربعاء، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وسويسرا مباشرة، كما نُقدم لكم موعد مباراة إيطاليا اليوم بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات وقطر، وبتوقيت ألمانيا والسويد وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا.

مباراة إيطاليا وسويسرا وجدول ترتيب المجموعة الأولى

قبل موعد مباراة إيطاليا وسويسرا اليوم في اليورو يتصدر المنتخب الإيطالي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعدما فاز في الجولة الأولى على تركيا 3-0، منتخب سويسرا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد تعادلها مع ويلز في الجولة الأولى بهدف لكل فريق، ويلز في المركز الثالث بنقطة، بينما يأتي المنتخب التركي في المركز الرابع بلا رصيد حتى الآن، هذا وتلتقي تركيا مع ويلز اليوم أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وسويسرا

من المرتقب أن يدفع المدير الفني المخضرم مانشيني بنفس التشكيلة الأساسية التي لعب بها أمام تركيا، كما سوف يلعب بنفس الأسلوب الهجومي، وسيهاجم بالجناحين بقوة، سويسرا تمتلك حلول مهارية وفردية رائعة، مما يؤكد أننا سوف نشاهد مباراة رائعة، القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وسويسرا مباشرة اليوم تعليق عربي سوف تكون قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و 2 تعليق خليل البلوشي وقناة بي إن سبورتس 4k، بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة سوف تكون TRT 1 وقناة ZDF HD.

موعد مباراة إيطاليا وسويسرا اليوم

تُقام المباراة على ملعب باكو عاصمة إذربيجان، يذكر أن اليورو يقام لأول مرة في الكثير من المدن والعواصم الأوروبية، هذا وتقام البطولة بمشاركة جماهيرية كبيرة، وصول منتخب إيطاليا للنقطة السادسة اليوم تجعله يضع قدمًا في الدور القادم من البطولة، موعد مباراة إيطاليا وسويسرا اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 9 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وإيطاليا.

الساعة 8 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 3 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.