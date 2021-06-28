مباراة االمغرب والجزائر للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العرب تحت 20 سنة

يتقابل منتخب المغرب مع منتخب الجزائر مساء اليوم الثلاثاء في دور الثمانية من بطولة كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة والتي تقام في مصر، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر للشباب مباشرة حيث ستكون منقولة على قنوات فضائية مفتوحة، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت فرنسا وألمانيا والسويد، وبتوقيت السعودية والإمارات، الفائز من تلك المباراة يتأهل للدور قبل النهائي ليقابل الفائز من مباراة تونس وجزر القمر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر للشباب

يذكر أن بطولة كأس العرب تُقام على ملاعب العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا وإسلاميًا، يذكر أن منتخب السنغال هو حامل لقب تلك البطولة، وهو يشارك في تلك النسخة ومن أقوى المرشحين للفوز باللقب هذا العام، تُقام مباراة اليوم المرتقبة على ملعب القاهرة الدولي، القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر للشباب قناة أون سبورت وقناة النيل المصرية.

موعد مباراة المغرب والجزائر للشباب

منتخب المغرب للشباب تأهل إلى دور الثمانية من كأس العرب 2021 تحت 20 سنة بعدما حسم المركز الأول للمجموعة الثانية محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز بكل مبارياته، منتخب الجزائر تأهل للدور ربع النهائي وصيفًا للمجموعة الأولى بعدما حصد أربع نقاط، موعد مباراة المغرب والجزائر للشباب اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا والسويد.