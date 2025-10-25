مباراة الأنصار والكويت الكويتي اليوم في دوري التحدي الآسيوي “الموعد والقنوات الناقلة”

يحل نادي الأنصار اللبناني ضيفًا على نادي الكويت الكويتي اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في والجولة الأولى للفريقين في المجموعة بدوري التحدي الآسيوي، تلك المجموعة التي تضم أيضًا نادي السيب العماني وبطل بنغلاديش، المباراة قوية ومرتقبة بين الفريقين، يذكر أن الكويت قد شهدت مباراة في نفس البطولة بين العربي الكويتي والصفاء اللبناني وانتهت بالتعادل 2-2.

مباراة الأنصار والكويت منقولة على أي قناة

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الأنصار والكويت الكويتي اليوم فسوف تكون منقولة على قناة الكويت سبورت الفضائية المفتوحة، وذلك كما أعلن نادي الكويت على منصاته الرسمية على الإنترنت، عليه سوف تتمكن جماهير الأنصار حول العالم من متابعة تلك المباراة.

موعد مباراة الأنصار والكويت التحدي الآسيوي اليوم:

حكم مباراة اليوم المرتقب سوف يكون طاقم تحكيمي من العراق بقيادة حكم الساحة يوسف سعيد ويساعده الحكم أكرم علي، ومعهم حكم مساعد ثاني من باكستان، موعد مباراة الأنصار والكويت اليوم في آسيا هو:

الساعة 7 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش.