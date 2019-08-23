مباراة الأهلي شندي وبانداري الكيني.. الموعد والقنوات الناقلة للكونفدرالية الأفريقية “الاياب”

ننشر موعد مباراة الأهلي شندي وبانداري الكيني اليوم الجمعة 23 أغسطس 2019 ومباراة الاياب من دور 64 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية 2020، حيث نقدم لكم أخبار المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الأهلي شندي اليوم في الكونفدرالية الأفريقية مباشرة، حيث ستكون منقولة على قناة مفتوحة مجانية، حيث يبحث الأهلي اليوم عن تحقيق التأهل إلى الدور القادم على حساب البطل الكيني، وكانت نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت بكينيا قد أنتهت بالتعادل السلبي 0-0، وفوز الأهلي شندي اليوم بأي نتيجة تمنحه التأهل للدور القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي شندي وبانداري الكيني

بخصوص قنوات تذيع مباراة الأهلي شندي وبانداري الكيني مباشرة على الهواء فقد أعلنت قناة الملاعب الرياضية أنها ستذيع البث المباشر للمباراة على الهواء لكل الجماهير في السودان وخارجها، تقام المباراة المرتقبة اليوم على ملعب مدينة شندي، الأهلي شندي عاد لمدينته منذ ساعات، بعد خوضه مباراة الجولة الأولى للدوري السوداني 2020 والفوز على حي الوادي نيالا بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأهلي شندي وبانداري الكيني في الكونفدرالية

يغيب عن الأهلي شندي في مباراة اليوم في الكونفدرالية الأفريقية الطيب عبد الرازق ووالي الدين بوجبا ومعظم محمد الحسن وذلك بداعي الإصابة، يقود الأهلي المدير الفني الوطني محمد عبدالله مازدا، وقد تعرف على الفريق الكيني جيدا من خلال مباراة الذهاب، وتعرف على نقاط ضعفه وقوته، موعد مباراة الأهلي شندي وبانداري الكيني اليوم في إياب الكونفدرالية سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 9.30 مساء بتوقيت دبي الإمارات.