مباراة الأهلي ضد نادي أطلع برة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يفتح استاد برج العرب أبوابة لاستضافة مباراة الأهلي و فريق أطلع بره بطل جنوب السودان، في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-20، والتي ستقام يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 22 ذو الحجة 1440 هجرياً.

حيث الشياطين الحُمر مسابقة كأس مصر بعد هزيمته أمام فريق بيراميدز بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد برج العرب، وهذه الهزيمة لم تعد الأولي للقلعة الحمراء أمام هذا الفريق خلال هذا الموسم حيث استطاع بيراميدز الفوز على الأهلي في الدور الأول من الدوري بهدفين دون مقابل، ثم خسر من نفس الفريق في مباراة الإياب بهدف دون رد، ليكون الفريق الذي فاز على المارد الأحمر ثلاث مباريات على التوالي في موسم واحد.

ومن المقرر أن يحصل الأهلي على راحة بعد هذه المباراة ثم يستأنف تدريباته إستعداداً لمباراة العودة أمام فريق أطلع بره، حيث حقق الشياطين الحُمر الفوز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي ضد أطلع بره والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي – أطلع بره استاد برج العرب الجمعة 23 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1440،

20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية لم يحدد on sport

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي في حراسة المرمي

محمود وحيد – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني

عمرو السولية – حمدي فتحي

رمضان صبحي – وليد سليمان – حسين الشحات