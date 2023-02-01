مباراة الأهلي وأوكلاند النيوزيلندي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

يبدأ الأهلي المصري مشواره في كأس العالم للأندية عندما يلتقي الفريق النيوزيلندي أوكلاند سيتي مساء اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند، كما نُقدم لكم موعد مباراة الأهلي اليوم في مونديال الأندية بتوقيت السعودية والكويت والإمارات وقطر، بتوقيت ألمانيا وفرنسا وجرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

بخصوص قنوات تذيع مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فسوف تكون منقولة على قناة SSC HD1 السعودية، كما ستكون منقولة على قناة الرياضية المغربية الأرضية، تُقام المباراة على ملعب مدينة طنجة الرئيسي، الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بوصفه ثاني بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز الوداد بطل تلك البطولة باستضافة تلك البطولة بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند النيوزيلندي اليوم

الفائز من مباراة اليوم، سوف يتأهل للدور الأول للبطولة، حيث يلتقي الفائز مع بطل اتحاد الكونكاكاف وهو بطل الولايات المتحدة نادي سياتل ساوندرز، والفائز من تلك المباراة يتقابل في قبل النهائي مع ريال مدريد، موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي الفريق النيوزيلندي في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 2 عصرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.