نتيجة مباراة الأهلي والبلاستيك.. الموعد والقنوات الناقلة للمقابلة الودية

ننشر موعد مباراة الأهلي والبلاستيك الودية اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 ضمن استعدادات القلعة الحمراء لاستكمال مباريات الدوري المصري 2019، حيث نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة الأهلي الودية اليوم مباشرة حيث ستكون المباراة منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة مجانية مفتوحة، هذا وقد عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة بهد انتهاء المعسكر الخارجي الذي أقيم بدولة إسبانيا تحت قيادة المدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي، ونجح هذا المعسكر في تحقيق أهدافه خلال فترة توقف الدوري بسبب أمم أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبلاستيك

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبلاستيك الودية مباشرة على الهواء، فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة الأهلي الفضائية، وتقدم القناة تغطية شاملة ومتميزة للمباراة، إلى جانب الأستوديو التحليلي مع نجوم التحليل الكروي الرياضي بالقناة، اسم نادي البلاستيك يعيد لنا ذكريات الزمن الجميل مع الجيل الذهبي للنادي الأهلي في الثمانينيات من القرن الماضي بقسادة الخطيب ومصطفى عبده ومختار مختار وخالد جدالله وثابت البطل، عندما كان نادي البلاستيك أحد أندية الدوري الممتاز وقتها.

موعد مباراة الأهلي والبلاستيك

تقام المباراة على ملعب النادي الأهلي بالقاهرة، ومن المرتقب أن يبدأ مارتن لاسارتي مباراة اليوم بالتشكيلة الأساسية للفريق، والتي من المرتقب أن يعتمد عليها في مباريات الدوري المتبقية، موعد مباراة الأهلي والبلاستيك اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

نتيجة مبارة الأهلي والبلاستيك