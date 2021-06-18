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مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على هذه القنوات المفتوحة

بواسطة سمير زيادة
مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على هذه القنوات المفتوحة مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على هذه القنوات المفتوحة

عشاق ومتابعي كرة القدم في القارة السمراء عامة ونادي الأهلي المصري خاصة، على موعد مع مباراة الأهلي والترجي التونسي مساء يوم السبت 19/6/2021 ، وذلك ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021 ، التي ستقام على الملعب الأولمبي “حمادي العقربي” في مدينة رادس تونس، ومن المقرر أن تُقام في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر، والسابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

1 مباراة الأهلي والترجي التونسي
2 القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي والترجي التونسي

مباراة الأهلي والترجي التونسي

مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على هذه القنوات المفتوحة
مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على هذه القنوات المفتوحة

القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن يتم البث المباشر لمباراة القمة المرتقبة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة الحقوق الحصرية بنقل المسابقات الإفريقية للأندية للموسم الحالي، حيث ستُبث المباراة عبر قناة  bein sports hd 4.

كما أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل المباراة المرتقبة مجانًا ومنها:

  • قناة الرياضية التونسية الأرضية، ويمكن مشاهدتها عبر القمر الصناعي “نايلسات”.
  • قناة ( ORTB  بنين) على القمر الصناعي Eutelsat 6 E ، وتبث برامجها على التردد ( 11804 H)، معدل الترميز (3000)، وعلي القمر Eutelsat 9 E، التردد (11881 V) ، معدل الترميز (27500).
  • قناة RTB بوركينا فاسو، على القمر الصناعي Eutelsat 6 E والتردد (10804 H)، معدل الترميز (3000)، وعلى القمر  Eutelsat 9 E  ، التردد (11900 V)، معدل الترميز (27500).
  • وستنقل مباراة الأهلي والترجي أيضًا قناة Sport Klub الصربية ذات التردد (Eutelsat 16°E – 11678 H 30000)، أو التردد (Eutelsat 16°E – 11595 H 30000) .
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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