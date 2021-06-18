مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على هذه القنوات المفتوحة

عشاق ومتابعي كرة القدم في القارة السمراء عامة ونادي الأهلي المصري خاصة، على موعد مع مباراة الأهلي والترجي التونسي مساء يوم السبت 19/6/2021 ، وذلك ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021 ، التي ستقام على الملعب الأولمبي “حمادي العقربي” في مدينة رادس تونس، ومن المقرر أن تُقام في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر، والسابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة الأهلي والترجي التونسي

القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن يتم البث المباشر لمباراة القمة المرتقبة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة الحقوق الحصرية بنقل المسابقات الإفريقية للأندية للموسم الحالي، حيث ستُبث المباراة عبر قناة bein sports hd 4.

كما أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل المباراة المرتقبة مجانًا ومنها: