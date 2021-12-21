مباراة الأهلي والرجاء.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للسوبر الإفريقي 2021

يلتقي النادي الأهلي المصري مع نادي الرجاء المغربي مساء اليوم الأربعاء 22 ديسمبر في مباراة تحديد بطل كأس السوبر 2021 في القارة السمراء، وتُقام المباراة على ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر، ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي اليوم 2021، حيث تترقب الجماهير حول العالم مشاهدة تلك المقابلة، كما نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم في قطر بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، وبتوقيت فرنسا وألمانيا وهولندا، وبتوقيت إنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي

يشارك الأهلي في نهائي السوبر بعدما تمكن من الفوز بأغلى البطولات الإفريقية على مستوى الأندية وهي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، نادي الرجاء المغربي هو بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي 2021 بين الأهلي والرجاء اليوم هي قناة Bein Sports HD1 المشفرة تعليق رؤوف خليف، وحتى الآن لم تُعلن أي قناة مفتوحة عن نقل مباراة السوبر.

موعد مقابلة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي 2021 اليوم

النادي الأهلي المصري هو أكثر الأندية فوزا ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعدد سبع ألقاب، وهو حامل اللقب، نادي الزمالك المصري ثاني أكثر الأندية فوزا بالبطولة بعدد 4 ألقاب، صاحب المركز الثالث نادي بعدد 3 ألقاب، نادي الرجاء المغربي فاز في البطولة مرتين، موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء اليوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 6 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا وهولندا.

الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب وإنجلترا.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.