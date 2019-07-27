لقاء القمة “مباراة الأهلي والزمالك” في الدوري المصري الممتاز بقيادة صافرة هنغارية .. موعد المباراة وتاريخ لقاءات الفريقين

في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/2019 والذي كان الأطول في تاريخه بسبب تأجيله ما يزيد عن الشهر بسبب استضافة مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، تلتئم قمة الدوري في مباراة الأهلي والزمالك والتي من المقرر أن تُقام يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019 وقد أُسند لطاقم حكام دولي هنغاري إدارة اللقاء، حيث يدير المباراة حكم الساحة الدولي، فرانس كاراكو، ويعاونه كل من حكمي الراية اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش، وأما الحكم الرابع فهو آدام فوركش.

مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وأعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مهمة التحكيم لمباراة القمة وختام مباريات الدوري المصري الممتاز إلى طاقم تحكيم من دولة المجر ” هنغاريا” وذلك بعد أن خاطبت اللجنة، ثمانية اتحادات أوروبية إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها معسكرات إعداد للموسم الجديد، ومن المقرر إقامة المباراة مساء الغد الأحد على أرض ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية .

تاريخ لقاءات الأهلي والزمالك

تعتبر مباراة الغد بين القلعة الحمراء والقلعة البيضاء تحصيل حاصيل لجهة ترتيب الدوري المصري الممتاز والفوز باللقب، حيث ضمن الأهلي الاحتفاظ باللقب عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، ويتربع على عرش الدوري برصيد 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، الزمالك صاحب الوصافة برصيد 72 نقطة، وأما عن تاريخ اللقاءات التي جمعت الفريقين، والتي يُطلق عليها مباريات ديربي القاهرة، أو كلاسيكو الكرة المصرية، وتشمل جميع المباريات الرسمية والوديّة التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية القاهريين فكانت كما يلي: