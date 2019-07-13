مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري موعدها و القنوات الناقلة لها

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة هو من اكثر الأسئلة التي تشغل بال الكثير من مشجعي الناديين العريقين ولعل ابرز ما يميز لقاء الأهلي والزمالك هذا العام هو المنافسة الشرسة علي لقب الدوري الممتاز والذي لم يحسم أمره بعد بين الناديين الكبيرين ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في ترتيب مسابقه الدوري المصري برصيد 74 نقطه فيما يتبقى له لقاءان مع المقاولون العرب ومع نادي الزمالك. فيما يحتل نادي الزمالك المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطه ويتبقى له 3 مباريات مع الجونة والإسماعيلي والأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري

من المنتظر أن تقام مباراة القمه بين الأهلي والزمالك التي ينتظرها الملايين من عشاق الكره في مصر والوطن العربي يوم الاحد الموافق 28 من شهر يوليو 2019 علي إستاد الجيش ببرج العرب الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة

مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت السعودية و قطر 9:00 مساءا مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت الإمارات والكويت 10:00 مساءا مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت تونس والجزائر 7:00 مساءا

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك القادمة

تذاع مباراة القمه بين النادي الأهلي ونادي الزمالك علي قنوات أون سبورت الرياضية حصريا وتقوم القناه بعمل استوديوهات فنيه لتحليل المباريات تضم نخبه من المع نجوم الكره والمحللين الرياضيين في مصر كما يمكنكم متابعه المباريات علي التردد الأرضي عبر قناه تايم سبورت الأرضية بتقنيه HD إليكم تردد قناه أون سبورت علي النايل سات

القمر التردد الترميز معامل التصحيح نايل سات 10853 27500 5/6

إليكم تردد قناه تايم سبورت علي النايل سات

القمر التردد الترميز معامل التصحيح نايل سات 11449 27500 5/6

تشكيل نادي الزمالك المتوقع في مباراة الأهلي ضد الزمالك القادمة

يخوض نادي الزمالك اللقاءات في الدوري ولا بديل له سوي الفوز لكي يضمن حظوظه في الحصول علي اللقب الغالي الذي ينتظره جمهور الزمالك وفي حال تمكن الزمالك من عبور مبارياته أمام الجونة والإسماعيلي بتحقيقه العلامة الكاملة لتكون مباراته مع الأهلي هي الحاسمة للدوري المصري الممتاز لهذا العام. إليكم التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في المباراة.

حراسه المرمي عمر صلاح

خط الدفاع محمود علاء – الونش – النقاز – جمعه

خط الوسط طارق حامد – إبراهيم حسن – مدبولي (زيزو)

الهجوم بوطيب – عمر السعيد – ايمن حفني

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تشكيل نادي الأهلي المتوقع في مباراة الأهلي والزمالك القادمة

يسعى النادي الأهلي إلي حسم لقب الدوري المصري الممتاز لكره القدم لمصالحه جماهيره بعد الأداء الباهت اللي ظهر عليه الفريق في بداية الموسم ويسعى الأهلي للفوز في مباراته القادمة أمام نادي المقاولون العرب قبل لقاء الزمالك وفي هذه الحالة يكفي النادي الأهلي التعادل بأي نتيجة للحصول علي لقب الدوري ومن المتوقع أن تكون تضم تشكيله الأهلي خلال اللقاء

حراسه المرمي الشناوي

خط الدفاع محمد هاني – ايمن اشرف – ياسر إبراهيم – معلول

خط الوسط عاشور (صالح جمعه) – السوليه – وليد سليمان – رمضان صبحي

الهجوم حسين الشحات – ازارو

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