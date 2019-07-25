موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 118 والقنوات الناقلة للمباراة

مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري، موعد المباراة المرتقبة بين الاهلي والزمالك في إطار ختام مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، والقنوات التي سوف تقوم بنقل المباراة علي الهواء مباشرة وابرز غيابات القمة المصرية.

وأستطاع النادي الأهلي حسم لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد تغلبه في المباراة الماضية أمام نادي المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليحقق اللقب رقم 41 له في مسابقات الدوري المصري، ولكن مباريات الأهلي والزمالك في القمة لها طابع خاص.

وتحمل القمة القادمة رقم القمة 118 في إطار المباريات بين الأهلي والزمالك، ونجح النادي الأهلي من أعتلاء قمة الدوري المصري برصيد 77 نقطة، بفارق خمسة نقاط عن نادي الزمالك، لتصبح المباراة القادمة بين الفريقين تحصيل حاصل.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تقابل الفريقين في 117 مواجهة من قبل، حقق النادي الأهلي الفوز في 43 مباراة، بينما حقق نادي الزمالك الفوز في 26 مباراة، فيما انتهت النتيجة بالتعالد بين الفريقين في 48 مواجهة في الدوري المصري.

موعد مباراة القمة

من المقرر ان تقام المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تقام المباراة علي ملعب برج العرب، ولم يتم تحديد حكم المباراة حتي الأن، ولكن من المقرر ان يدير المباراة تحكيميآ حكم أجنبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

سوف يتم نقل المباراة علي الهواء مباشرة في تمام الساعة الـ 8 مساء علي قنوات او سبورت وقناة النيل الرياضية، ولم يتم الأستقرار حتي الأن إذا كانت قناة تايم سبورت سوف تذيع المباراة من عدمه.

بطاقة المباراة:-

الفرق :- الأهلي VS الزمالك

الملعب:- برج العرب.

الحكم:- لم يحدد بعد “في انتظار الإعلان الرسمي من إتحاد الكرة المصري”.

التوقيت:- الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 9 مساء بتوقيت الرياض.

الجدير بالذكر ان نادي الزمالك قد قام بنفي الأخبار التي تم تداولها مؤخرآ حول إقامة نادي الزمالك لممر شرفي للأهلي قبل بداية مباراة القمة عقب تتويج الأهلي بالدوري، حيث ان النادي الأهلي هو صاحب الملعب.