مباراة الأهلي والوداد.. تعرف على موعد مقابلة البطلين المصري والمغربي والقنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

يحل الأهلي المصري ضيفًا على شقيقه الوداد المغربي اليوم الإثنين 30 مايو في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، الأهلي حامل اللقب يبحث عن تحقيق اللقب رقم 11 من البطولة الإفريقية، في حين يبحث الوداد عن التتويج الثالث له، نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد، كما نقدم موعد مقابلة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 اليوم الإثنين بتوقيت الكويت والسعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان، وبتوقيت فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا

تُقام المباراة النهائية اليوم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، النهائي من مباراة واحدة والفائز اليوم يفوز باللقب، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي مباشرة هي قناة بي إن سبورتس HD 1 Premium مع المعلق رؤوف خليف، تذيع مقابلة نهائي إفريقيا اليوم أيضًا قناة مفتوحة ولكن أرضية وهي القناة المغربية الرياضية الأرضية ويشاهدها المتواجدين داخل المملكة المغربية.

موعد مقابلة الأهلي والوداد المغربي اليوم

تقابل الأهلي المصري مع الوداد المغربي من قبل 10 مرات، حقق الأهلي الفوز في 4، فاز الوداد 2، التعادل كان في 4 مباريات، نهائي اليوم هو النهائي الثاني الذي يجمع بين الفريقين، بعدما تقابلا في نهائي إفريقيا 2017 وفاز به الوداد، موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا.

الساعة 8 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 3 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 5 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.