مباراة الأهلي وحوريا القادمة 2018 ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أوقعت قرعة دور 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2018 نادي حوريا كوناكري الغيني في طريق البطل الأفريقي الأهلي المصري، وسيلتقيا في مباراتي ذهاب وعودة والفائز يتأهل للدور قبل النهائي، موعد مباراة الأهلي وحوريا القادمة ستقام في غينيا وعاصمتها كوناكري على ملعب 28 سبتمبر، بينما ستقام مباراة العودة على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، الفائز من تلك المواجهة سيتقابل في قبل النهائي الأفريقي مع الفائز من الوداد المغربي ووفاق سطيف الجزائري، الأهلي يبحث عن لقب البطولة الحالية بعدما خسر النهائي العام الماضي.

مباراة الأهلي وحوريا القادمة

مباراة الذهاب بين الاهلي وحوريا الغيني تقرر لها ان تقام في كوناكري يوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، على ان تقام مباراة العودة في مصر يوم الأحد 22 سبتمبر 2018 بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الكابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي أن الاهلي لا يخشى مقابلة أي فريق في الأدوار القادمة، وفى نفس الوقت اكد يوسف انه يحترم فريق حوريا كوناكري الغيني.

لم يسبق للنادي الأهلي مقابلة أي فريق من غينيا خلال مشواره الطويل في البطولات الأفريقية جميعا، بينما فريق حوريا بطل غينيا قابل نادي مصري في العام 1983 وهو المقاولون العرب وكانت في قبل نهائي كأس الكؤوس الأفريقية وفاز المقاولين ذهابا وعودة 3-0 و1-0، وعن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحوريا القادمة ستكون قنوات بى ان سبورتس.