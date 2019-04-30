موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري 2019.. تعرف على ترتيب الأهلي بالبطولة والقنوات الناقلة

الجهاز الفني للنادي الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً للقاء طلائع الجيش بالجولة 31 للدوري الممتاز، ومباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري تقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 31 أبريل 2019، وتلك المبارة تقام على ملعب المكس بالإسكندرية ويدخل النادي الأهلي مباراة المنتظرة مع طلائع الجيش وهو رافع شعار لا بديل عن الفوز .

اجتمع المدير الفني للنادي الأهلي لاسارتي مع لاعبيه أكثر من مرة وطالب منهم زيادة التركيز خلال المراحلة المقبلة،وخاصتاً مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري القادمة وأنه لا مجال لتحمل أي أخطاء وأن جميع المباريات القادمة لابد وأن يتم الفوز فيها خاصتاً وأن بطولة الدوري العام لم يتم حسمها بعد، كما أنه أعطاء تعليمات خاصة ونصائح لرمضان صبحي في عدم الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم.

الأهلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

النادي الأهلي لم يبق أمامه هذا الموسم إلا بطولة الدوري الممتاز المصري ولذا فهو رفع شعار لا بديل عن الفوز في جميع المباريات الباقية، وعلى رأسهم ويعتبرها مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري بالنسبة إليه مباريات كأس فلا بديل عن الفوز حتى نتمكن من الفوز ببطولة الدوري العام 2019، البطولة الذي يفضلها و يبقى للنادي الأهلي سبع مباريات مهمه وهي.

طلائع الجيش

انبي

النجوم

الإسماعيلي

سموحة

المقاولون

الزمالك.

القنوات الناقلة

مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز تذاع على قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت، مثلها مثل باقي المباريات التي تذاع في الدوري الممتاز المصري.

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