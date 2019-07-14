مباراة الأهلي وفرازدين الكرواتي.. موعد المقابلة الودية، وهل ستكون منقولة؟

ننشر موعد مباراة الأهلي وفرازدين الكرواتي المقرر لها اليوم الأحد 14 يوليو 2019 وأولى مباريات النادي الأهلي الودية خلال معسكره التدريبي الخارجي بالنمسا، حيث تتساءل الجماهير هل ستكون المباراة منقولة على أي قناة، وهل سيتم بث اللقاء على اليوتيوب أم لا، هذا وسنتابع معكم كل وأهم أخبار اللقاء، كما سنتابع معكم تشكيل الأهلي واختيارات المدرب الجديد، كما سنتابع أهم أحداث اللقاء حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز، يذكر أن الأهلي يستعد للموسم الجديد والذي سيبدأ بمواجهة الهلال في دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية أغسطس القادم.

مباراة الأهلي وفرازدين.. هل ستكون منقولة؟

بخصوص قنوات تذيع مباراة الأهلي وفرازدين فلن تكون منقولة على أي قنوات تلفزيونية، لكن الجماهير الآن تطالب النادي وبقوة توفير إمكانية نقل المباراة عبر قناة اليوتيوب الرسمية للأهلي على موقع اليوتيوب، وسوف نتابع معكم كل جديد بخصوص نقل المباراة للجماهير، تقام المباراة على ملعب فيرتكس فرازدين.

موعد مباراة الأهلي وفرازدين الودية

فريق فرازدين الكرواتي هو أحد الأندية الصاعدة هذا الموسم للدوري الممتاز الكرواتي، وقد تعاقد هذا النادي مع نجم خط الوسط السعودي جمال باجندوح، هذا ومن الصعوبة أن يشارك جمال باجندوح مع الفريق الكرواتي ضد الأهلي لأن اللاعب وقع أمس فقط لهذا الفريق، موعد مباراة الأهلي وفرازدين الكرواتي سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.