مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني “العودة”.. الموعد والقنوات الناقلة

متى موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني العودة في دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 وما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي يوم السبت في أفريقيا أسئلة كثيرة تشغل تفكير كل الجماهير المصرية الآن، تقام مباراة الإياب تلك يوم السبت 28 سبتمبر 2019 على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، الأهلي وضع قدما في دور المجموعات من البطولة الأفريقية، بعد فوزه في مباراة الذهاب والتي أقيمت بغينيا الاستوائية بنتيجة 2-0، من المرتقب أن يدفع رينيه فايلر مدرب الأهلي بعناصر جديدة لتجربتها خلال لقاء العودة ضد كانو سبورت الغيني.







موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني العودة

الأهلي المصري يدخل مباراة العودة ضد كانو سبورت بمعنويات مرتفعة، وهي المباراة الثالثة تحت قيادة رينية فايلر، وسيدخلها بهدف تحقيق نتيجة كبيرة جدا، ليرسل رسالة من خلال مباراته ضد كانو، مضمونها أن الأهلي قادم للفوز على كل منافسيه والفوز بالنجمة التاسعة من البطولة الأفريقية 2020، موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني يوم السبت عند الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.







القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني في أفريقيا العودة

بخصوص قنوات تذيع مباراة الأهلي ضد كانو سبورت العودة فسوف تكون منقولة على قناة أون سبورت، قررت الجهات المختصة حضور 5 ألاف متفرج لمباراة الأهلي ضد الفريق الغيني “كانو سبورت”، الأهلي بدأ الدوري المصري منذ يومين بفوز مهم على خصم عنيد وهو نادي سموحة، من المرتقب أن يشرك فايلر عدد من النجوم التي لم تشارك في السوبر وضد سموحة.