مباراة الأهلي وماجدبورج الألماني.. تعرف على موعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022

يتقابل فريق الأهلي المصري لكرة اليد مع ماجدبورج الألماني بمدينة الدمام السعودية اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 في مباراة قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وماجدبورج، كما نُقدم موعد مباراة الأهلي مع الفريق الألماني اليوم في قبل نهائي كأس العالم لكرة اليد “سوبر جلوب” بتوقيت الإمارات والكويت، بتوقيت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، من الجدير بالذكر ان نصف النهائي الآخر يجمع بين برشلونة وكيلسي البولندي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وماجدبورج الفريق الألماني

بخصوص قنوات تذيع مباراة الأهلي المصري وماجدبورج الفريق الألماني مباشرة في قبل نهائي مونديال الأندية لكرة اليد 2022، فسوف تشاهد كل الجماهير تلك المباراة الهامة على عدة قنوات رياضية مفتوحة، حيث تذيع المباراة قناة ssc السعودية، قناة الشارقة الرياضية، قناة الكويت الرياضية، يذكر أن الفريق الألماني هو حامل لقب تلك البطولة.

موعد مباراة الأهلي وماجدبورج قبل نهائي كأس العالم لليد

النادي الأهلي، تأهل لقبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي 29-28 وتصدر البطل المصري مجموعته، ماجدبورج الألماني لم يجد صعوبة في تصدر مجموعته التي ضمت سيدني الأسترالي والخليج السعودي، موعد مباراة الأهلي وماجدبورج الألماني اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي بالإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت مصر وألمانيا وفرنسا.

الساعة 4 مساء بتوقيت لندن في بريطانيا.

الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.