مباراة الأهلي ومونتيري.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022

يبدأ الأهلي المصري بطل إفريقيا مشواره في كأس العالم للأندية بالإمارات عندما يلتقي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف يوم السبت 5 فبراير 2022 في الدور الثاني من البطولة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في الإمارات، كما نُقدم لكم موعد مباراة الأهلي يوم السبت بتوقيت الكويت والسعودية وقطر، وبتوقيت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، وبتوقيت لندن، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري

مشاهدة تلك المباراة سوف تكون عبر عدة منصات، حيث ستكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي هي قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1، قناة SSC7 HD، كما يمكن للجماهير مشاهدة المباراة مجانًا عبر تطبيق قنوات أبوظبي الرياضية على الهواتف المحمولة، تُقام المباراة المرتقبة يوم السبت على استاد أل نهيان بنادي الوحدة في مدينة أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

الفائز من تلك المباراة، يتأهل مباشرة إلى الدور قبل النهائي، ليقابل بالميراس البرازيلي بطل امريكا الجنوبية، تقابل الأهلي ومونتيري المكسيكي من قبل في كأس العالم للقارات مرتين، حيث حقق مونتيري الفوز في المباراتين 2-0 و 5-1، موعد مباراة الأهلي ومونتيري يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 6.30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت إسبانيا وألمانيا وفرنسا.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 11.30 صباحا بتوقيت شرق أمرياك وشرق كندا.

الساعة 3.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.