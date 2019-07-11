مباراة الأهلي ونيو بورت كاونتي الإنجليزي الودية.. كل التطورات، وموعد إذاعة تسجيل اللقاء على قناة الأهلي

موعد مباراة الأهلي ونيو بورت كاونتي الإنجليزي الودية اليوم الخميس 11 يوليو 2019 هو ثاني مواعيد مباريات الأهلي الودية خلال المعسكر التدريب الخارجي المقام الآن بإسبانيا، حيث يستعد الفريق لخوض باقي مباريات الدوري المصري، هذا ونتابع معكم تشكيل الأهلي مع بداية هذا اللقاء، كما نقدم لكم نتيجة المباراة أول بأول حتى نتعرف في النهائية على النتيجة النهائية ومن فاز، يخوض الأهلي مباراة اليوم بدون الدوليين، ويبحث عن فوز مريح إلى جانب تقديم أداء قوي.

تقام مباراة الأهلي ونيو بورت كاونتي الإنجليزي الودية على ملعب بيناتارا بمدينة سان بيدرو الإسبانية، بخصوص القنوات الناقلة للمباراة، فسوف تذيع قناة الأهلي تسجيل للمباراة، حيث لن يتم بث المباراة مباشرة نظرا لأن المباراة تقام في ملعب محاط بالجبال، مما يُضعف الإنترنت، وعليه سوف يذاع تسجيل للمباراة بعد برنامج ملك وكتابة اليوم، كما سيكون هناك موعد آخر لإعادة المباراة غدا الجمعة الساعة 3 عصرا.

نتيجة مباراة الأهلي ونيو بورت كاونتي الإنجليزي الودية اليوم