القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وإندونيسيا.. تعرف على الموعد والتردد

يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب إندونيسيا مساء يوم الجمعة في مباراة هامة ومرتقبة ضمن الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث لا بديل للأبيض الإماراتي في تلك المباراة سوى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

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حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وإندونيسيا مباشرة، حيث سوف يتمكن الجميع حول العالم من مشاهدة المباراة على قناة مفتوحة، كما نقدم موعد مباراة الإمارات بتوقيت أمريكا وكندا، وبتوقيت إنجلترا وفرنسا وألمانيا والإمارت والسعودية.

مباراة الإمارات وإندونيسيا وجدول الترتيب

قبل موعد مباراة الإمارات وإندونيسيا يوم الجمعة، يتصدر منتخب فيتنام جدول ترتيب المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 حيث يمتلك 14 نقطة من ست مباريات، منتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من ست مباريات أيضًا، منتخب تايلاند في المركز الثالث برصيد 9 نقاط ولعب 7 مباريات، منتخب ماليزيا يأتي رابعًا برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، بينما يتذيل منتخب إندونيسيا جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وإندونيسيا

كانت نتيجة مباراة الدور الأول بين المنتخبين قد شهدت فوز الإمارات بخماسية دون رد، المباراة المرتقبة يوم الجمعة سوف تقام على ملعب نادي الوصل في زعبيل بدبي، سوف تتمكن كل الجماهير من مشاهدة مباراة الإمارات وإندونيسيا مباشرة على قنوات مفتوحة، حيث تذيع مباراة الإمارات يوم الجمعة قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وقناة دبي الرياضية الأولى وقناة الشارقة، تردد قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات هو 12226 أفقي، تردد دبي الريضية على الهوت بيرد 8 هو 12399 أفقي.

موعد مباراة الإمارات وإندونيسيا في التصفيات الآسيوية للمونديال

من المرتقب أن يُريح بيرت فان مارفيك بعض من عناصره الأساسية خلال مباراة إندونيسيا، وذلك للإستعداد للمباراة الحاسمة والتي سوف تكون ضد فيتنام يوم الثلاثاء القادم على صدارة المجموعة، يذكر أن المركز الأول هو المؤهل مباشرة للمرحلة الأخيرة من التصفيات، موعد مباراة الإمارات وإندونيسيا يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 8.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7.45 بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 6.45 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا.

الساعة 5.45 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 12.45 ظهرًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.