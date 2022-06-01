مباراة الإمارات واليابان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الإمارات واليابان الأولمبي مباراة الإمارات واليابان الأولمبي

بداية قوية تنتظر المنتخب الأولمبي الإماراتي في بداية مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة عندما يلتقي نظيره الياباني مساء يوم الجمعة 3 يونيو 2022 في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليابان الأولمبي مباشرة، كما نُقدم لكم موعد مباراة الإمارات الأولمبي يوم الجمعة بتوقيت دبي وأبوظبي، بتوقيت لندن، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

1 القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليابان الأولمبي
2 موعد مباراة الإمارات واليابان الأولمبي

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليابان الأولمبي

تستضيف دولة أوزبكستان بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 من 1 حتى 19 يونيو الجاري، تُقام مباراة الأبيض الأولمبي على ملعب نادي باختاكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند، القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليابان الأولمبي مباشرة سوف تكون قناة أبوظبي الرياضية آسيا، قناة بي إن سبورتس AFC 1، قناة SSC7 السعودية، المدير الفني للأولمبي الإماراتي هو الإسباني دينس سيلفا.

موعد مباراة الإمارات واليابان الأولمبي

المجموعة الثانية تلك تضم الإمارات واليابان والسعودية وطاجيكستان، وهي واحدة من أقوى منتخبات البطولة، كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 تضم أربع مجموعات، يصعد للدور القادم (ربع النهائي) بطل ووصيف كل مجموعة، موعد مباراة الإمارات واليابان الأولمبي يوم الجمعة في الأوقات التالية:
الساعة 5 مساء بتوقيت دبي وأبوظبي.
الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 2 ظهرا بتوقيت لندن.
الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة السعودية وطاجيكستان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس آسيا 2022…

أخبار الرياضة

مباراة الكويت وأستراليا الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 23…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.