مباراة الإمارات وطاجيكستان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

يدخل منتخب الإمارات الأولمبي لقاء طاجيكستان اليوم الإثنين 6 يونيو 2022 بهدف واحد وهو تحقيق الفوز بالمباراة ونقاطها للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، مباراة الإمارات وطاجيكستان الأولمبي اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من البطولة، منتخب طاجيكستان هو أضعف فرق المجموعة، خاصة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام السعودية بنتيجة 0-5.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وطاجيكستان الأولمبي

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة الإمارات وطاجيكستان الأولمبي مباشرة عبر عدة قنوات، من ضمنها قناة أبوظبي الرياضية آسيا، وقناة بي إن سبورتس آسيا 1، قنوات الكأس، قناة الرابعة العراقية عبر رسيفر ستار لاين، قناة SSC السعودية، تُقام المباراة على ملعب نادي لوكوموتيف بطشقند.

منتخب الإمارات الأولمبي خسر في الجولة الأولى أمام اليابان بنتيجة 1-2، موعد مباراة الإمارات وطاجيكستان الأولمبي اليوم في الساعة 7 مساء بتوقيت دبي وأبوظبي بالإمارات، الساعة 4 مساء بتوقيت إنجلترا.