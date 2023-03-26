مباراة الإمارات وكوريا الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس قطر الدولية 2023

وصلت بطولة قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023 إلى محطتها الثالثة والأخيرة وهي جولة تحديد المراكز من 1 إلى 10، حيث يلتقي منتخب الإمارات الأولمبي مع نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 في مباراة تحديد بطل ووصيف بطولة كأس قطر الدولية 2023، بعدما نجح الفريقان في الفوز بالجولتين الأولى والثانية، وحصد كل منهما 6 نقاط، الفائز في المباراة النهائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية تحت 23 سنة سوف يفوز بكأس البطولة القوية.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وكوريا الأولمبي في قطر

بخصوص قنوات تذيع مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية الأولمبي مباشرة في نهائي كأس قطر الدولية 2023 فسوف تكون منقولة على قنوات الكأس القطرية الرياضية، منتخب الإمارات بدأ تلك البطولة الهامة بالفوز على المنتخب القطري بنتيجة 1-0، ثم الفوز على فيتنام 4-0، يستعد الأبيض تحت 23 سنة من خلال المشاركة في كأس قطر، لتصفيات آسيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

موعد مباراة الإمارات وكوريا الأولمبي في نهائي كأس قطر الدولية

منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي هو واحد من أقوى منتخبات تلك البطولة، وستكون المباراة صعبة، نظرًا لقوة الأبيض الإماراتي تحت 23 سنة، منتخب كوريا الجنوبية بدأ البطولة بالفوز على منتخب عمان 3-0، قبل أن يفوز على العراق 1-0، موعد مباراة الإمارات وكوريا الأولمبي في نهائي كأس قطر يوم الثلاثاء بالأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 9 مساء بتوقيت قطر والسعودية.