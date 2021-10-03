مباراة الإمارات ولبنان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23

يفتتح منتخب الكويت الأولمبي مبارياته في كأس أمم غرب آسيا تحت 23 سنة بمواجهة نظيره منتخب لبنان مساء الإثنين 4 أكتوبر 2021 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ولبنان مباشرة حيث ستتمكن كل الجماهير من مشاهدة تلك المباراة على قنوات مجانية مفتوحة، كما نستعرض معكم موعد مباراة الإمارات الأولمبي اليوم الإثنين بتوقيت الإمارات والكويت، وبتوقيت أمريكا وأستراليا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ولبنان الأولمبي

تضم المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة إلى جانب الإمارات ولبنان كلا من العراق وفلسطين، تضم البطولة 11 منتخبًا قسمتهم القرعة على ثلاث مجموعات، يتأهل إلى الدور قبل النهائي أبطال المجموعات الثلاثة وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني، القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ولبنان الأولمبي مباشرة هي قناة دبي الرياضية وقناة الكويت الرياضية والسعودية الرياضية.

موعد مباراة الإمارات ولبنان الأولمبي

تُقام المباراة على ملعب محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية، منتخب الإمارات قبل السفر إلى السعودية خاض معسكر تدريبي داخلي، خاض خلاله مباراتين وديتين ضد المنتخب العراقي تحت 23 سنة، ويبحث الأبيض الإماراتي عن التتويج بلقب تلك البطولة، موعد مباراة الإمارات ولبنان الأولمبي يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 11.30 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.