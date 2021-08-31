مباراة الإمارات ولبنان.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات مونديال 2022 بآسيا

يستضيف منتخب الإمارات نظيره المنتخب اللبناني مساء يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 على ملعب نادي الوصل بزعبيل في مدينة دبي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ولبنان مباشرة حيث ستكون منقولة على قنوات مفتوحة، كما نقدم موعد مباراة الإمارات اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم بتوقيت عدد من عواصم الدول العربية والغربية، تلك المباراة في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، تلك المجموعة التي تضم: الإمارات، لبنان، العراق، سوريا، إيران، كوريا الجنوبية.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ولبنان

بخصوص تاريخ مواجهات الإمارات ولبنان، نجد أن المنتخبين الشقيقين التقيا من قبل 12 مرة، حقق منتخب الإمارات الفوز سبع مرات، مقابل فوز وحيد للمنتخب اللبناني، على حين حسمت نتيجة التعادل أربع مباريات، القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ولبنان مباشرة سوف تكون قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وقناة SSC7 السعودية تذيع المباراة أيضًا.

موعد مباراة الإمارات ولبنان

من الجدير بالذكر أن تلك المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 في القارة الآسيوية تضم مجموعتين، كل مجموعة بها ستة منتخبات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد في النهاية بطل ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات مونديال 2022، ويتأهل أفضل ثالث للملحق العالمي، موعد مباراة الإمارات ولبنان في تصفيات كأس العالم في الأوقات التالية:

الساعة 8.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 6.45 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا والسويد.