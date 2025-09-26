مباراة الاتحاد ضد النصر في دوري روشن.. هدف مبكر يربك حسابات العميد بأقدام ساديو ماني

بدأت قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي بين الاتحاد والنصر بإثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، بعدما تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف رائع في الدقيقة التاسعة. الهدف جاء بعد هجمة منظمة بدأت من جواو فيليكس الذي مرر إلى كينجسلي كومان، ليرسل بدوره كرة مثالية أنهاها ماني في الشباك وسط ذهول جماهير الاتحاد.

كلاسيكو الاتحاد اليوم ضد النصر

المباراة تُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري ضخم أشعل الأجواء. النصر دخل اللقاء بقوة واضحة، معتمدًا على الضغط العالي والهجوم السريع، ونجح في استغلال ذلك لتسجيل هدف مبكر منح الفريق ثقة أكبر في أرض الملعب. في المقابل، يحاول الاتحاد العودة سريعًا من خلال الاعتماد على خبرة بنزيما وتحركات موسى ديابي في الخط الأمامي.

شبكة قنوات ثمانية الرياضية تنقل المباراة حصريًا، مع تعليق الإماراتي فارس عوض الذي يضفي لمسة خاصة على القمة. ويمكن للجماهير ضبط أجهزة الاستقبال على التردد 12360 عمودي عبر نايل سات أو 11919 أفقي عبر عرب سات لمتابعة الحدث بجودة عالية.

النتيجة حتى الآن: النصر 1 – 0 الاتحاد، والجميع في انتظار ما ستسفر عنه الدقائق القادمة في واحدة من أقوى مباريات الدوري.