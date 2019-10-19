بالدوري السعودي موعد مباراة الاتحاد والوحدة اليوم: ksa sports hd1 هي القناة الناقلة للمباراة 19-10-2019

يكون العميد في مهمة صعبة الليلة، حيث نتابع مباراة الاتحاد والوحدة اليوم في سابع جولات الدوري السعودي للمحترفين 2020، حيث ستكون مباراة الاتحاد اليوم هي الحد الفاصل بين الفريقين علي التقدم والاقتراب من الصدارة، لأن الوحدة يأتي بالمركز الثالث بعدد أثني عشرة نقطة بعد فوز الأهلي ضد التعاون أمس وفوز الهلال وأصبح الملكي بالمركز الثاني.







بينما يأتي العميد بالمركز السادس قبل لقاء اليوم بتسعة نقاط، وذلك بعد الفوز في ثلاثة لقاءات وخسارة ثلاثة مثلهم، لتكون المهمة صعبة علي لاعبيه، تابعونا ننقل لكم القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة اليوم وموعد اللقاء.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة اليوم







يأتي موعد مباراة الاتحاد والوحدة اليوم السبت الموافق 19 من أكتوبر 2019، حيث يكون توقيت العميد اليوم في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش العالمي، بينما يكون وقت اللقاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، تابعوا معنا نتيجة الاتحاد اليوم فور بداية اللقاء.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد اليوم

يقام لقاء الفريقين علي أرضية ملعب ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، وتم تحديد القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة اليوم لتكون ksa sports hd1، وتلك القناة ضمن مجموعة قنوات السعودية الرياضية الناقلة دوري محمد بن سلمان 2020، وتم تحديد معلق اللقاء ليكون فهد العتيبي، تابعونا عند بداية المباراة ننقل لكم ملخص الاتحاد والوحدة لحظة بلحظة.