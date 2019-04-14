موعد مباراة الاهلى القادمة ضد بيراميدز | الدوري المصري الممتاز

يستضيف استاد السلام مباراة الاهلى القادمة ضد بيراميدز في الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز، تسعى القلعة الحمراء بقيادة مارتن لاسارتي الي تحقيق الفوز علي فريق بيراميدز الذي يقوده رامون دياز، يمر النادي الاهلي بتجربة صعبة بعد خروجه من بطولة أبطال أفريقيا على غريمه فريق صن داونز الجنوب افريقي بخمس أهداف مقابل هدف وحيد مجموع المباراتين.

يحتل النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 3 مباريات، في المقابل يأتي نادي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، حقق بيراميدز الفوز في 16 مباراة وتعادل في في 9 مباريات وخسر في مباراتين.

موعد مباراة الاهلى القادمة

تقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 18 من أبريل الجاري، حيث تقام المباراة على ملعب السلام، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، ستكون مباراة صعبة للفريقين، كما يأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز من أجل الحصول على صدارة الدوري الممتاز.

استطاع نادي بيراميدز تحقيق الفوز في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، حيث كان يقود حسام حسن نادي بيراميدز آنذاك، اعتقد ان تلك المباراة ليست في صالح فريق بيراميدز، لان الفريق الأحمر خرج من بطولة افريقيا بشكل غير مقبول بالنسبة لجماهيره، لذلك يلعب الأهلي تلك المباراة بكل ما يأتيه من قوة.

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