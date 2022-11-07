مباراة البحرين والسعودية الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23
يلتقي منتخب البحرين الأولمبي مع نظيره المنتخب السعودي في جدة مساء يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2022 في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022، مباراة البحرين والسعودية الأولمبي سوف تكون حاسمة في تحديد المنتخبات المتأهلة للدور قبل النهائي عن تلك المجموعة، تضم تلك المجموعة أيضًا المنتخب الأولمبي السوري.
موعد مباراة البحرين والسعودية الأولمبي في غرب آسيا والقنوات الناقلة
- بخصوص القنوات الناقلة لمباراة البحرين والسعودية الأولمبي مباشرة سوف تكون منقولة على قناة السعودية الرياضية وقناة الكأس الرياضية.
- منتخب البحرين تحت 23 سنة بدأ بطولة غرب آسيا بتحقيق الفوز على سوريا بنتيجة 2-1، ليحقق ثلاث نقاط.
- منتخب سوريا فاز على المنتخب السعودي في الجولة الثانية برصيد 2-1، ليحقق المنتخب السوري ثلاث نقاط.
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- يتأهل بطل ووصيف المجموعة للدور قبل النهائي، في حين يلعب صاحب المركز الثالث مع نظيره في المجموعة الأولى على المركزين الخامس والسادس.
- موعد مباراة البحرين والسعودية الأولمبي يوم الثلاثاء في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 في الأوقات التالية:
– الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية وقطر والبحرين.
– الساعة 10 مساء بتوقيت دبي الإمارات.