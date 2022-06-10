مباراة البحرين وماليزيا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا 2023

بواسطة محمود عطا الله
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يلتقي منتخب البحرين الأول مع نظيره منتخب ماليزيا اليوم السبت 11 يونيو 2022 في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس آسيا 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة البحرين وماليزيا اليوم، كما سنتابع معكم نتيجة تلك المباراة، ونُقدم موعد مباراة البحرين اليوم السبت بتوقيت المنامة العاصمة البحرينية، بتوقيت الإمارات، بتوقيت إنجلترا وأمريكا.

1 القنوات الناقلة لمباراة البحرين وماليزيا
2 موعد مباراة البحرين وماليزيا اليوم

القنوات الناقلة لمباراة البحرين وماليزيا

تُقام المباراة على ملعب بوكيت جاليل الدولي، حيث تستضيف ماليزيا مباريات المجموعة الخامسة، يذكر أن تلك التصفيات تضم 6 مجموعات، يتأهل لنهائيات آسيا أبطال المجموعات، وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، القنوات الناقلة لمباراة البحرين وماليزيا هي قناة البحرين الرياضية.

موعد مباراة البحرين وماليزيا اليوم

تلك المباراة ستكون مباراة حسم التأهل، الفائز اليوم سوف يتأهل وينفرد بصدارة المجموعة، حيث تغلب المنتخب البحريني في الجولة الأولى على بنجلاديش بنتيجة 2-0، وفازت ماليزيا على تركمانستان بنتيجة 3-1، موعد لعبة البحرين وماليزيا اليوم السبت في الأوقات التالية:
الساعة 4 مساء بتوقيت المنامة عاصمة البحرين والسعودية.
الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات.
الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إنجلترا.
الساعة 9 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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