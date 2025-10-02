مباراة البرازيل ضد المغرب تحت 20 سنة.. القنوات الناقلة والمعلق في كأس العالم للشباب 2025

تترقب جماهير كرة القدم العربية مواجهة نارية تجمع بين البرازيل ضد المغرب ضمن منافسات، كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2025، حيث تقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 على أرضية ملعب تشيلي الوطني. اللقاء يعد من أبرز مواجهات الجولة الأولى في البطولة، كونه يجمع منتخباً عريقاً مثل البرازيل بمنتخب مغربي يطمح لفرض اسمه في الساحة العالمية.

موعد مباراة منتخب المغرب تحت 20 سنة

تنطلق المباراة في توقيت متأخر نسبياً بالنسبة للجماهير العربية، إذ تبدأ عند

12:00 منتصف الليل بتوقيت المغرب، وهو ما يوافق 02:00 صباحاً بتوقيت القاهرة والرياض، ورغم التوقيت المتأخر، فإن الحماس الجماهيري كبير لمتابعة هذه القمة الكروية.

القنوات الناقلة للمباراة

أعلنت شبكة beIN Sports HD المفتوحة عن نقل المباراة مباشرة مجاناً، وهو ما يمنح المتابعين فرصة الاستمتاع باللقاء دون الحاجة لاشتراك إضافي. وسيتولى المعلق المغربي جواد بدة التعليق على أحداث اللقاء،

ليضيف أجواءً حماسية على المواجهة المرتقبة.

أهمية اللقاء وتحليل سريع

يدخل منتخب المغرب المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في إثبات قدرته على منافسة كبار القارة والعالم، مستنداً إلى انسجام لاعبيه وروح الشباب.

في المقابل، يسعى منتخب البرازيل إلى تأكيد تفوقه التاريخي في بطولات الفئات السنية، حيث يمتلك عناصر سريعة وموهوبة قادرة على صنع الفارق في أي لحظة.

بطاقة المباراة