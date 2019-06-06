مباراة البرازيل ضد قطر | العارضة تحرم نجم العنابي ” خوخي بو علام ” من انجازٍ تاريخي

مباراة المنتخب القطري ضد منتخب البرازيل ودياً، والتي انطلقت فجر اليوم الخميس بتوقيت الشرق الأوسط، جاءت تلك المباراة رغم وديتها في مربع الاهتمام الكبير لمتابعي الكرة العربية والأسيوية، خاصة وأن منتخب قطر يستعد بهذا اللقاء أمام البرازيل لبطولة كوبا أمريكا والتي سوف تُقام بتاريخ 14 يونيو 2019 بالبرازيل ضمن مجموعة قوية يُشارك فيها المنتخب القطري تضم كل من كولومبيا والأرجنتين وباراغواي .

وجاءت مباراة اليوم لقطر ضد البرازيل ضمن سيطرة كاملة للمنتخب البرازيلي، مع محاولة من المنتخب القطري بأن تخرج المباراة في أحسن مشاهدها للعنابي أمام هذا المنتخب الكبير، ورغم الدفاع المستميت من المنتخب القطري لمنع دخول أهداف في مرماه ومع عجز هجومي واضح من قبل قطر نتيجة لقوة الهجوم البرازيلي، فازت السامبا باللقاء بهدفين دون رد، وجاء وسط هذا مشهد دراماتيكي مهم كاد أن يجعل النجم القطري ” خوخي بو علام ” مُحققاً انجاز تاريخي أمام البرازيل .. فإليكم التفاصيل .

العارضة تحرم بو علام من انجاز تاريخي

حيث احتسب حكم اللقاء الجامع لكل من البرازيل وقطر بالدقيقة 95 ضربة جزاء لصالح قطر، وتصدر لها اللاعب خوخي بو علام، وقام بتسديدها بوسط المرمى في حين أن حارس المرمى البرازيلي اندفع يمينًا، وكادت الكرة أن تسكن الشباك لولا أنها ارتطمت بقوة فى العارضة العُليا .

وبذلك حرمت خوخي بو علام، بل والمنتخب القطري من تسجيل أول هدف في تاريخ قطر بمرمي البرازيل، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب البرازيلي بهدفين دون رد من قبل المنتخب القطري .