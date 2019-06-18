مباراة البرازيل وفنزويلا.. توقيت المباراة والقنوات الناقلة في الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2019

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية لقاء البرازيل وفنزويلا في الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا والتي تقام في البرازيل هذا العام في الفترة ما بين 16 يونيو إلى 7 يوليو المقبل، بعد أن تم التبديل بينها وبين شيلي في النسخة السابقة لانشغال البرازيل بدورة الألعاب الأولمبية، وتسعى صاحبة الأرض إلى الفوز باللقب الغائب عن خزائنها منذ مدة طويلة، وهي اللي تملك مجموعة مميزة من النجوم وعلى رأسهم كوتينيو نجم برشلونة ووليان نجم تشيلسي وفرمينيو نجم ليفربول والفائز هذا العام مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين.

المنتخب البرازيلي يتطلع لحسم صعوده من المجموعة الأولى مكبراً فإذا وصل للثلاث نقاط فسوف يصعد مباشرة للدور القادم، السامبا كانوا قد حققوا فوزاً في مباراة الأفتتاح يوم 16 يونيو الماضي بثلاثية نظيفة على المنتخب البوليفي في مباراة لم تنل إعجاب الكثيرين ولكن البعض الآخرى أن عدم الأقناع هو سمة المباريات الأفتتاحية وأن أداء المنتخب البرازيلي سوف يستحسن بداية من الدور المقبل.

موعد مباراة البرازيل وفنزويلا

وتنطلق صافرة بداية لقاء البرازيل ضد فنزويلا في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً من فجر يوم غد الأربعاء الموافق 19 يونيو، المباراة مقامة على ملعب أرينا فونتي نوفا المتواجد في مدينة سالفادور، المنتخب الفنزولي يمتلك في رصيده نقطة واحدة بعد تعادله مع منتخب بيرو في الجولة الماضية، أما المنتخب البرازيلي في المفدمة برصيد ثلاث نقاط.

التشكيل المتوقع للبرازيل في مباراة اليوم أما فنزويلا كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: فيليبي لويس – تياجو سيلفا – ماركينيوس – داني ألفيس.

الوسط: كوتينيو – كاسيميرو – فيرناندينيو.

الهجوم: ديفيد نيريس – فيرمينو – ريتشارليسون.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد فنزويلا

تنقل المباراة بشكل حصري عبر شبكة بي أن سبورت والتي تملك حقوق بث بطولة كوبا امريكا 2019 في الشرق الأوسط حصرياً ويعلق على اللقاء رؤوف خليف على HD3، وعادل خلو على HD4.

وتقام في منافسات المجموعة الأولى أيضاً مباراة منتخب بيرو ضد نظيره المنتخب البوليفي الذي يأمل في انعاش أماله في الصعود، ففي حالة الخسارة تضعف آماله في بلوغ الدور الثاني.