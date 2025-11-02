مباراة البرسا اليوم .. موعد مباراة برشلونة وإلتشي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير كرة القدم الإسبانية مواجهة مثيرة تجمع بين برشلونة وإلتشي ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث يسعى الفريق الكتالوني للعودة إلى الانتصارات ومواصلة الضغط في سباق الصدارة، بينما يأمل فريق إلتشي في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني.

موعد المباراة

تقام مباراة برشلونة وإلتشي يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني “لا ليغا”، وذلك على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مدينة برشلونة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة للمباراة

تُنقل المباراة عبر مجموعة من القنوات الناقلة لبطولة الدوري الإسباني في مختلف المناطق، حيث يمكن مشاهدتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر beIN Sports، بينما تُبث في أوروبا عبر LaLiga TV، وفي الولايات المتحدة من خلال ESPN+.

كما يمكن متابعة المباراة عبر المنصات الرقمية الرسمية للناديين التي توفر تغطية لحظية قبل وأثناء وبعد اللقاء.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وإلتشي

برشلونة (4-2-3-1)

الحارس: فويتشيك تشيزني

الدفاع: جول كوندي – رونالد أراوخو – باو كوبيارسي – أليخاندرو بالدي

الوسط: مارك كاسادو – فرينكي دي يونغ

الوسط الهجومي: لامين يامال – فيرمين لوبيز – ماركوس راشفورد

الهجوم: فيران توريس

إلتشي (5-3-2)

الحارس: إيناكي بينيا

الدفاع: فيكتور شوست – بيدرو بيغاس – ديفيد أفينغروبر – ألفارو نونيز – خوسيه أنخيل

الوسط: أليكس فيباس – مارك أغوادو – مارتيم نيتو

الهجوم: أندريه سيلفا – رافا مير

الحالة الفنية للفريقين

يدخل برشلونة اللقاء وسط سلسلة من الإصابات التي أثرت على التشكيلة الأساسية، حيث يغيب عن الفريق كل من بيدري، غافي، وتير شتيغن، مع احتمال عودة روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو بعد التعافي من الإصابة. ويسعى المدير الفني تشافي إلى إيجاد التوازن في الأداء الهجومي والدفاعي لتحقيق فوز مريح على أرضه.

أما فريق إلتشي، فقد قدم بداية جيدة في الموسم الحالي مقارنة بالمواسم السابقة، ويعتمد مدربه على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات خلف دفاع برشلونة.

توقعات المباراة

من المتوقع أن يسيطر برشلونة على مجريات اللقاء بفضل امتلاكه للكرة وأسلوبه الهجومي القوي، في حين سيعتمد إلتشي على الدفاع المتقدم والهجمات المرتدة. وإذا نجح برشلونة في تسجيل هدف مبكر، قد يفتح ذلك الطريق أمامه لتحقيق فوز مريح، بينما يبقى التعادل نتيجة محتملة إذا واصل إلتشي صموده الدفاعي.