مباراة الجبلين ضد الفتح في كأس الملك 2025: القنوات الناقلة واسم المعلق

تشهد منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025 مباراة قوية تجمع بين الجبلين ضد الفتح. في مباراة يسعى من خلالها كل فريق إلى حصد بطاقة التأهل إلى الدور القادم من أغلى الكؤوس. وبهذه المناسبة، نقدم لكم من خلال هذا المقال كل التفاصيل عن المباراة.

متى تنطلق المباراة؟

يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القناة الناقلة للمباراة؟

أعلنت شبكة قنوات ثمانية أنها ستقوم بنقل كافة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الملك 2025، ومن بينها مباراة الجبلين ضد الفتح التي تُقام اليوم الأربعاء.

من هو معلق المباراة؟

كشفت شبكة قنوات ثمانية من خلال منشور عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” عن كافة التفاصيل عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين لقاءات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبناءً على هذا الجدول، فقد تم إسناد مهمة التعليق على مباراة الجبلين ضد الفتح للمعلق المميز مشعل الشمري، وتُذاع عبر تطبيق ثمانية وقناة ثمانية الفضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة تُلعب على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية.