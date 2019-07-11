مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم الخميس 11 يوليو 2019 “الميعاد +القنوات الناقلة” في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

موعد مباراة الجزائر وساحل العاج “كوت ديفوار”، يلتقى المنتخب الجزائري خصمه ساحل العاج “كوت ديفوار” ضمن مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019، حيث يدخل المنتخب الجزائري لقاءه المرتقبة بروح معنوية مرتفعة جداً بعد أن قدم محاربي الصحراء خلال بطولة الكان مباريات مميزة، محقق العديد من الانتصارات المتتالية أهلته لدور الثمانية.

موعد مباراة الجزائر وساحل العاج:

تقام مباراة الجزائر وساحل العاج على أرض استار السويس الجديد وقد أعلن المسؤوليين في المنتخب الجزائري أن مشجعي محاربي الصحراء سيصلون لاستاد المباراة لدعم وتشجيع لاعبي المنتخب الجزائري، وفي المقابل أعلن المسؤولين باللجنة المنظمة لبطولة الكان أنها ستقوم بإلغاء نظام الحضور المجاني للمباراة حيث سيكون الدخول للاستاد للحاملين تذاكر الدخول، ومن المتوقع أن يبدأ زحف مشجعي وداعمي الفريق الأخضر قبل انطلاق المباراة بساعات.

ويأمل المنتخب الجزائري خلال لقاءه ساحل العاج أن يحقق انتصار مشرف ويظهر بأداء مميز كما عهدناه منذ انطلاق البطولة، ولن تكن المهمة سهلة على قائد المحاربين نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز الذي سيبذل هو رفاقه كل جهدهم من أجل الفوز.

توقيت مباراة الجزائر وساحل العاج والقنوات الناقلة:

تبدأ مباراة الجزائر وساحل العاج في تمام الساعة 6 مساءً حسب توقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة مساءً حسب توقيت المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وسوريا، وفلسطين، وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، وسيتم نقل مجريات مباراة الجزائر وساحل العاج عبر قناة بي إن سبور ماكس، وقناة تايم سبورت.

وقبل انطلاق مباراة الجزائر وساحل العاج قدم محاربي الصحراء أداء رائع ونجح في اجتياز العديد من المنتخبات القوية، ولم يكترث للنتائج الصادمة التي وقعت في مباريات دور الـ 16 ولم تؤثر على أداءه على العكس تماماً حفزت المنتخب الأخضر لتقديم أفضل ما لديهم، وبالفعل انتهى لقاء الجزائر وغينيا بثلاثية نظيف دون مقابل، مسجل يوسف بلايلي الهدف الأول، بينما حمل الهدف الثاني توقيع القائد رياض محرز، وعزز اللاعب أدم أوناس التقديم بتسجيل الهدف الثالث.