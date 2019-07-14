مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم لقاء العمالقة تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا الرائد كلمة دوت أورج، محبي الساحرة المستديرة في كل مكان، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم، بين منتخبي الجزائر ومنتخب نيجيريا، والتي من المتوقع أن تكون مباراة قوية، لتمتع الفريقين بمزايا عديدة ولاعبين مميزين، يستطيعون أن يقدموا كرة قدم حقيقة، يستمتع بها محبي اللعبة الأشهر في العالم.

تنطلق في التاسعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر العاشرة بتوقيت السعودية، مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، ويحتضن اللقاء أستاد القاهرة الدولي، الذي توافد عليه الجماهير الجزائرية لمؤازرة فريقها والتي تأمل في الوصول إلي المباراة النهائية.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا الليلة والقنوات الناقلة للمباراة

المباراة الثامنة بتوقيت الجزائر ، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة :- بي أن سبورت ماكسHD1 HD2 ،تايم سبورت ،الجزائرية الأرضية.

معلق مباراة الجزائر ونيجيريا الليلة على قنوات بي إن سبورت

أعلنت إدارة قناة بي إن سبورت أن المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي سيكون معلق المباراة الليلة

حكم مباراة الجزائر ونيجيريا الليلة

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي الحكم الغامبي بكاري جاساما حكماً للمباراة ويساعده الحكم المساعد الأول سامبا الحج مالك، والمساعد الثاني سايدوتياما.

تشكيل الجزائر المتوقع للمباراة الليلة