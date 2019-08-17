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مباراة الجنون والمتعة| نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الانجليزي الجولة الثانية

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
مباراة الجنون والمتعة| نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الانجليزي الجولة الثانية

البداية الحقيقية للبريمرليج والإثارة والمتعة في لقاء رائع جداً وسريع وقدم الفريقين مباراة في غاية الروعة والمتعة وقدموا وجبة كروية دسمة لعشاق الساحرة المستديرة، وكعادة لقاءات الفريقين هناك جانب كبير من الاثارة مثلما حدث في الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا في آخر نسخة وانتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 2/2 بعد مباراة مُثيرة جداً.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

انتهي اللقاء بهدفين لكل فريق بعد أن أحرز رحيم ستيرلنج الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 20 ويعادل لاميلا النتيجة في الدقيقة 23، ليعود السيتي بالتقدم مرة اخرى عن طريق سيرجيو أجويرو في الدقيقة 35 ليعادل بعد ذلك النتيجة البديل البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 56 بعد نزولة بأقل من دقيقة ليتمكن من اعادة المباراة إلى نقطة الصفر بالتعادل، واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة ليسجل السيتي هدف ولا أروع في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع ويلغيه الفار لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الثانية

 

فريقلعبفازتعادلخسرمتبقية+/-فرقنقاط
1ليفربول2200362:646
2آرسنال2200361:326
3مانشستر سيتي2110362:754
4برايتون2110361:434
5توتنهام هوتسبير2110363:524
6بورنموث2110362:314
7إيفرتون2110360:114
8مانشستر يونايتد1100370:443
9بيرنلي2101362:423
10نورويتش سيتي2101365:4-13
11شيفيلد يونايتد1010371:101
12وولفرهامبتون1010370:001
12ليستر سيتي1010370:001
12كريستال بالاس1010370:001
13وست هام يونايتد2011366:1-51
14أستون فيلا2002365:2-30
15نيوكاسل يونايتد2002364:1-30
16ساوثهامتون2002365:1-40
17تشيلسي1001374:0-40
17واتفورد2002364:0-40

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على شبكة نجوم مصرية.

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