مباراة الجنون والمتعة| نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الانجليزي الجولة الثانية

البداية الحقيقية للبريمرليج والإثارة والمتعة في لقاء رائع جداً وسريع وقدم الفريقين مباراة في غاية الروعة والمتعة وقدموا وجبة كروية دسمة لعشاق الساحرة المستديرة، وكعادة لقاءات الفريقين هناك جانب كبير من الاثارة مثلما حدث في الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا في آخر نسخة وانتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 2/2 بعد مباراة مُثيرة جداً.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

انتهي اللقاء بهدفين لكل فريق بعد أن أحرز رحيم ستيرلنج الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 20 ويعادل لاميلا النتيجة في الدقيقة 23، ليعود السيتي بالتقدم مرة اخرى عن طريق سيرجيو أجويرو في الدقيقة 35 ليعادل بعد ذلك النتيجة البديل البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 56 بعد نزولة بأقل من دقيقة ليتمكن من اعادة المباراة إلى نقطة الصفر بالتعادل، واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة ليسجل السيتي هدف ولا أروع في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع ويلغيه الفار لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الثانية