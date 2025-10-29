مباراة الديربي.. أين يمكنني مشاهدة نادي الوداد – نادي الرجاء؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المغربية والعربية، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي سيكون مسرحًا لقمة الديربي البيضاوي بين الوداد الرياضي والرجاء الرياضي، في إطار الجولة الخامسة من الدوري المغربي للمحترفين موسم 2025-2026، في مواجهة تحمل طابع الإثارة والتحدي بين الغريمين التقليديين.

الوداد يسعى لاستعادة الصدارة

يدخل فريق الوداد الرياضي اللقاء وهو يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز رصيده في جدول الترتيب، بعد أن جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد خلال أول أربع جولات، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

وسيكون المدرب محمد أمين بنهاشم تحت ضغط كبير من جماهير الوداد، التي تنتظر منه تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في أول ديربي له على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة على المستويين المحلي والقاري.

الرجاء يدخل بثقة بعد انتصاره الأخير

في المقابل، يخوض الرجاء الرياضي المواجهة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه الأخير على أولمبيك الدشيرة، ما رفع رصيده إلى 11 نقطة وضعته في وصافة جدول الترتيب.

ويسعى الفريق الأخضر بقيادة مدربه إلى تأكيد جاهزيته للمنافسة على اللقب، وتحقيق انتصار معنوي كبير أمام الغريم الأزلي يعزز ثقة اللاعبين والجماهير معًا.

موعد المباراة

تقام مباراة الوداد ضد الرجاء، مساء يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في تمام:

الثامنة مساءً بتوقيت المغرب (20:00)

العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (22:00)

ومن المتوقع أن تشهد المدرجات حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار الفريقين، في أجواء احتفالية مميزة تعكس مكانة الديربي كأحد أبرز المواجهات العربية والإفريقية.

القنوات الناقلة

سيتم نقل اللقاء المنتظر حصريًا عبر شاشة قناة “الرياضية المغربية”، الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المغربي للمحترفين.

كما ستتيح القناة متابعة المباراة عبر البث المباشر على منصاتها الرقمية في موقعي فيسبوك ويوتيوب، لتتيح لعشاق الفريقين داخل وخارج المغرب فرصة متابعة الحدث الكروي الكبير أينما كانوا.