مباراة الزمالك القادمة في الدوري تعرف على الموعد وآخر أخبار نادي الزمالك

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر وعشاق نادي الزمالك معرفه موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري وخاصه بعد خروج المنتخب المصري من بطوله الأمم الأفريقية بعد أداء هزيل لم يروق لمتابعي وعشاق كره القدم في مصر ويلتقي نادي الزمالك بنظيره نادي الجونة في إطار مسابقه الدوري المصري الممتاز لكره القدم ويسعى نادي الزمالك إلي الفوز في مبارياته القادمة لتكون مباراته مع الأهلي هي المباراة الحاسمة لتقرير بطل الدوري المصري هذا الموسم.

أخبار نادي الزمالك قبل استئناف الدوري المصري

قام نادي الزمالك بعمل معسكر مغلق للاعبين الذين لم يشاركوا مع منتخبات بلادهم في كاس الأمم الأفريقية في قبرص وشهد المعسكر حتي الآن مشاركه نادي الزمالك في 3 مباريات مع انديه قبرصيه للاستعداد لمباراة الزمالك القادمة كانت نتائجها كالاتي

المباراة النتيجة الزمالك vs إيل ليماسول هزيمه الزمالك 3/4 الزمالك vs فاماغوستا تعادل الزمالك 3/3 الزمالك vs دوسكا القبرصي فوز الزمالك 1/0

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يلعب نادي الزمالك مباراته القادمة أمام نادي الجونة العنيد علي إستاد الجونة يوم الأحد الموافق 21 من شهر يوليو 2019 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومن المتوقع أن تشهد المباراة أداءا عاليا من الفريقين حيث يسعى نادي الجونة إلى الفوز باللقاء لتحسين صورته أمام الجماهير بعد أداء هزيل هذا الموسم كاد الفريق بسببه أن يهبط إلي الدور الأدنى في حين يسعى نادي الزمالك إلي تحقيق الفوز في مبارياته القادمة علي أمل تعثر النادي الأهلي من اجل الحصول علي لقب الدوري.

ترتيب نادي الدوري المصري قبل موعد مباراة الزمالك القادمة

يحل النادي الأهلي في مقدمه الدوري المصري ب 74 نقطه جمعها في 32 مباراة ويحل في المركز الثاني نادي بيراميدز ب 70 نقطه جمعها في 34 مباراة بينما يحل نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطه جمعها في 31 مباراة أما المركز الرابع فهو النادي المصري برصيد 52 نقطه من 34 مباراة فيما تأكد هبوط نادي النجوم الذي حصل علي المركز الأخير برصيد 26 نقطه ونادي الداخلية برصيد 27 نقطه بينما كانت المفاجأة بهبوط نادي بتر وجت الذي قدم أداءا ممتازا منذ صعوده إلى الدوري المصري وحقق نتائج متميزه أمام اكبر الأندية في مصر في المواسم الماضية

المباريات المتبقية لنادي الزمالك والنادي الأهلي

إلي أن تلعب مباراة الزمالك القادمة يتبقى لنادي الزمالك 3 مباريات في إطار الدوري المصري الممتاز لكره القدم وهي

المباراة الموعد الزمالك والجونة 21/7/2019 الساعة 8 مساءا الزمالك والإسماعيلي 24/7/2019 الساعة 8 مساءا الزمالك والأهلي 28/7/2019 الساعة 8 مساءا

يتبقى لنادي الأهلي 2 مباراة في إطار الدوري المصري الممتاز لكره القدم وهي