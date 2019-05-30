موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم في الدوري المصري القنوات الناقلة

يلتقي مساء اليوم الخميس فريقا الزمالك والانتاج الحربي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في واحدة من المباريات الهامة للنادي الزمالك هذا الموسم، خاصة في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري.

الزمالك الذي يدخل مباراة الليلة بعد أن حقق بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية يأمل في الفوز في مباراة الليلة على الانتاج الحربي من أجل الاقتراب من الصدارة في جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري المصري برصيد 66 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني.

أما فريق الانتاج الحربي بقيادة المدير الفني مختار مختار فيسعى لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول الدوري المصري، الفريق العسكري الذي ضمن بقاؤه في الدوري المصري الموسم الماضي يدخل مباراة الليلة ولديه 37 نقطة في المركز الثاني عشر بالدوري.

موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والانتاج الحربي

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري أمسية اليوم من خلال قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت.