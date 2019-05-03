موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية والقنوات المفتوحة الناقلة

سيكون الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية مسرحاً لإقامة مباراة النجم الساحلي والزمالك في إطار إياب دور نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية مساء يوم الأحد في واحدة من المباريات القوية، والتي ستحدد المتأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية هذا الموسم.

ويسعى فريق النجم الساحلي التونسي استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الأحد من أجل التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ومن ثم التتويج بلقب البطولة، الفريق الساحلي استطاع أن يُتوج هذا الموسم بلقب كأس زايد للأندية الأبطال بعد أن فاز على الهلال السعودي في المباراة النهائية، كما أن الفريق الساحلي يسعى للتويج بلقب كأس الكونفيدرالية، ويحتاج النجم الساحلي للفوز على الزمالك بهدفين دون رد من أجل التأهل للمباراة النهائية.

أما فريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس فيسعى لبلوغ نهائي البطولة القارية، والتتويج بلقبها، الفريق الأبيض فاز في مباراة الذهاب على النجم الساحلي بهدف دون رد، إلا أنه بحاجة للخروج بالتعادل أو الخسارة بفارق هدف شريطة تسجيل الفريق في مرمى النجم الساحلي من أجل التأهل لنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وقد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية بين الزمالك والنجم الساحلي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت تونس، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي

وسيتم نقل أحداث مباراة الزمالك والنجم الساحلي مساء الأحد من خلال قناة bein SPORTS HD1 على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة رؤوف بن خليف، وعلي محمد علي من خلال القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة على البث الأرضي لقناة الوطنية التونسية والتي يمكن استقبالها داخل تونس.

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