مباراة الزمالك وبركان.. صحفي مغربي ينتقد تصريحات مرتضى منصور

دافع بدر الدين الإدريسي رئيس تحرير جريدة المنتخب المغربية عن التألق الواضح لكرة القدم المغربية قاريا، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر للربط بين تألق الكرة المغربية وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم كونه نائب رئيس الاتحاد الأفريقي الكاف، مؤكدا أن تفوق كرة القدم المغربية، يأتي بسبب المنظومة الناجحة سواء من حيث اختيار المواهب الكروية، ثم اختيار المدربين الناجحين، وقد تأهل منتخب المغرب لكأس لعالم قبل فوزي لقجع، وانتقد الإدريسي تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، وقال أن نهضة بركان لم يتأهل لنهائي الكونفدرالية كون فوزي لقجع رئيسا للنادي، وقال أن الزمالك قد سرق الفوز من حسنية أغدير، ولم يتهم أحدا هاني أبو ريدة احد مسئولي الكاف، ووصف الإدريسي أسلوب رئيس نادي الزمالك بالبائد.

وأضاف الإدريسي أن ما حدث في مباراة نهضة بركان والصفاقسي التونسي في قبل نهائي الكونفدرالية لم يكن لفوزي لقجع يد فيه، مضيفا أن الصفاقسي قدم أداء هو الأسوأ للفريق، يذكر أن رئيس نادي الزمالك قد وجه رسالة إلى فوزي لقجع رئيس نادي بركان ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بأنه لن يسمح بأن يحدث لفريقه في المغرب مثلما حدث مع الصفاقسي، وأضاف منصور أنه قادر على حماية الفريق من أي مضايقات.