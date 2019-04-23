مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الساعة 8 مساء اليوم، ومباراة بيراميدز مع الزمالك من الماتشات المميزة والشيقة، والتي ينتظرها الكثير، وهى من المباريات المهمة، ويعتبر الكثير من المحللين الرياضيين أن مباراة الزمالك وبيراميدز من مباريات القمة لأنه يترتب عليها الكثير من النتائج، ويوضح الكابتن أيمن يونس أن نادي الزمالك يستعد بقوة لإسقاط بيراميدز، واستطاع نادي بيراميدز أن يكون في الساحة الإعلامية في الرياضة المصرية، فقد كان في السابق تتسلط الأضواء بشكل كبير على مواجهات الأهلى والزمالك، ولكن الآن أصبح نادي بيراميدز يخطف الأنظار بمواجهاته القوية، واستطاع ان يدخل في المنافسة بين الأهلي والزمالك، في مباريات نادي بيراميدز أصبحت مهمة إلى حد كبير، ومن المباريات المثيرة في الدوري المصري، واما بالنسبة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فهى مليئة بالمفاجآت والمعايير الكثيرة.

كيف يستعد الزمالك في مواجهة بيراميدز اليوم؟

يستعد الزمالك لإسقاط بيراميدز بالكثير من المعايير بدراسة مكثفة لتحركات لاعيبة نادي بيراميدز، ومن المعروف أن بيراميدز يتميز بقوة خط الوسط، ومن المعروف أن نادي الزمالك ونادي بيراميدز يحتلون المركز الأول والثاني برصيد 60 نقطة، و أن الزمالك يحتل الصدارة بفارق الأهداف، كما أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز بدفع محمود جنش في حراسة المرمى، وخط دافعي رباعي مكون من (النقاز والونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة)، مع ثلاثية الهجوم المتمثلة في عمرو السعيد واوباما.

كما أنه سيعمل الطاقم الفني للزمالك في تحليل تحركات اللاعبين بمراقبة جيدة، وهذا يدفع بتعديل خطة مواجهة بيراميدز وفقا للكثير من عوامل المباراة المدروسة جيداً.

ويعتمد الزمالك على ميزة امتلاكه لأكثر من لاعب يستطيع أن يسجل أهداف في مرمى نادى بيراميدز، وعلى ذلك فإن محمود علاء هو أحد مدافعي الفريق ولكنه هداف الفريق، وكذلك كهربا يستطيع أن يسجل الأهداف وكذلك ايمن حفنى او محمد عنتر وهذه نقطة قوية للزمالك، كما أن مباراة الزمالك وبيراميدز تكون مناسبة لشكل كبير مع نادي الزمالك، فهو يعمل على تقفيل خط الوسط والدفاعات، ويعتقد نادى الزمالك أن يستطيع تسجيل الأهداف حتى بدون رأس حربة، او باستخدام رأس حربة واحد في المباراة.

بالأرقام مباراة الزمالك وبيراميدز

نوضح أبرز الأرقام والاحصائيات في مباراة الزمالك وبيراميدز حيث يسعى نادي الزمالك وبيراميدز بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري، وذلك بمعنويات مرتفعة.

بيراميدز يفوز على الأهلي بنتيجة 1 : 0 في الجولة 25.

الزمالك يفوز على الاسماعيلي بنتيجة 2 : 0 في المباراة المؤجلة في الجولة 10.

الزمالك وبيراميدز برصيد 60 نقطة.

ترتيب الزمالك الأول وبيراميدز الثاني.

عدد مباريات الفوز : الزمالك يحقق 18 انتصار وبيراميدز يحقق 17 انتصار.

بيراميدز والزمالك هما الأقل هزيمة بعدد هزيمتين.

بيراميدز الزمالك يصنفان كأقوى هجوم بعد تحقيق 54 هدف.

هداف الزمالك محمود علاء عدد 13 هدف، وهداف بيراميدز برصيد 10 أهداف.

اخبار مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

رصد نادي بيراميدز مبالغ مالية كبيرة، في حالة حقق بيراميدز الفوز اليوم على الزمالك، حيث يحرص بيراميدز بشدة على صدارة الدوري، وهى دافع قوي لأهمية مباراة الزمالك وبيراميدز في مساء اليوم.

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