تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث نفذت تذاكر حضور المباراة قبيل بدايتها بساعات، نظراً لرغبة الجمهور الكبيرة في مشاهدة المباراة من المدرجات لمنح الدعم الكامل لللاعبين في المهمة الصعبة أمام نهضة بركان اليوم، وكانت نتبيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان في المغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، ويحاول الزمالك تعويض الخسارة اليوم بفوز بفارق هدفين على الأقل للتتويج بالكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك ونهضة بركان

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم سنتابعها معكم لحظة بلحظة منذ بداية المباراة بشكل مباشر، وأهم أخبار وتفاصيل المباراة المرتقبة من تشكيل الفريقين وأخر أخبار المباراة والقنوات الناقلة لها، من خلال هذا المقال، علماً بإن مباراة الزمالك ونهضة البركان الأولى انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وهي النتيجة التي تضع الزمالك أمام مهمة صعبة تتمثل في تحقيق الفوز بفارق هدفين أو أكثر للعودة لمنصات التتويج الإفريقية ولقب الكونفيدرالية الإفريقية.

توقيت مباراة الزمالك ونهضة بركان

ينطلق موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 26 مايو في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، وستنقل المباراة مباشرة وحصرياً عبر قناة Bein sport hd1 بتعليق علي محمد علي وجواد بدة، وسنوضح لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وعن طرق مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان وبدائل قناة bein sport المتاحة لمتابعة نهائي الكونفيدرالية المرتقب، تأتي قناة النيل للرياضة “بث أرضي” كأحد أبرز القنوات التي يفترض أن تقوم بنقل أحداث اللقاء مجاناً، وذلك بموجب الحقوق المحلية للمباريات التي تقام بالداخل، في حين ستكون قناة Arena Sport 3 على القمر يوتلسات ناقلة هي الأخرى للقاء.