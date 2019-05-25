مباراة الزمالك ونهضة بركان غدا.. الموعد والقنوات الناقلة لنهائي الكونفدرالية، مدرسة الفن والهندسة تبحث عن التتويج

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي يوم الأحد 26 مايو 2019 هو الموعد المرتقب والمنتظر من كل الجماهير ولقاء العودة لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث نقدم لكم أخر أخبار مباراة الزمالك في النهائي اليوم، وأسماء القنوات الناقلة مباشرة للمباراة الهامة، وموعد المقابلة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت والمغرب، وبتوقيت أمريكا وكندا، وبتوقيت فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت بمدينة بركان المغربية، شهدت فوز البطل المغربي بهدف دون رد، جاء في أخر دقيقة من عمر المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان العودة

تقام المباراة النهائية اليوم على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، يغيب عن الزمالك في المباراة الفاصلة نجم خط دفاعه حمدي النقاز، بعدما حصل على البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب، بينما يعود للفريق الحارس الأساسي محمود جنش والذي لم يشارك في لقاء الذهاب، يعاني نهضة بركان من غياب قائد خط وسطه عبد الصمد المباركي، (القنوات الناقلة لنهائي الكونفدرالية)، بخصوص قنوات تذيع مباراة الزمالك ونهضة بركان العودة مباشرة، فسوف تكون منقولة على قناة bein sports HD1، مع المعلق الرياضي علي محمد علي والمعلق جواد بده، كما تذيع البث المباشر للمباراة القنوات الأرضية المصرية نايل سات والثانية المصرية الأرضية، وأيضا قناة تايم سبورت الأرضية الجديدة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان النهائية

حكم المباراة النهائية اليوم سيكون الدولي الأثيوبي باملاك تيسيما ويسا، كلا الفريقان الزمالك ونهضة بركان يبحثا عن اللقب والتتويج الأول ببطولة الكونفدرالية، لاقت بعثة بطل المغرب استقبال حافل في المطار لدى وصولها لمصر، موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان الأحد سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت مصر,

الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الساعة 9 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا.

الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب.

الساعة 3 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.